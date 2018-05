Dansen op een voetbalveld: dit was Klomppop 2018

Toetsenist Adriaan Persons van headliner Rondé over Klomppop: "We hebben ook grote shows gedaan, zoals Concert at SEA. Hier was er veel minder publiek maar het was minstens zo leuk als optredens waar we wel een heel groot publiek hadden. Het was heel intiem."

Ook op televisie

Vanavond zendt Omroep Zeeland een verslag uit over de zaterdag van Klomppop in het programma Evenement van de week. Vanaf 17.15 uur, ieder half uur herhaald.