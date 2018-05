Deel dit artikel:











Avondvierdaagse in Zeeland: 'Voorlopig gaan we gewoon door'

Op ongeveer veertien plekken in Zeeland start vanavond de avondvierdaagse. Tijdens deze wandeltochten kunnen afstanden tussen de 2,5 en 10 kilometer gelopen worden. Grote vraag is wel of de tochten doorgaan, de weersvoorspellingen zijn namelijk niet goed. Er wordt regen en onweer voorspeld. Hoe gaan organisaties daar mee om?

Archief: Avondvierdaagse loopt door Middelburg (2014) (foto: Theo Munnix) De meeste organisaties beslissen aan het einde van de middag of de tocht door kan gaan en hebben een calamiteitenplan voor slecht weer klaarliggen. Ze laten zich echter niet zomaar afschrikken. 'Regen hoort er bij' In Terneuzen hebben al meer dan tweeduizend mensen zich ingeschreven voor de avondvierdaagse. Volgens de organisatie komen daar vanavond nog wel een aantal mensen bij die zich op het laatste moment inschrijven. Regen is geen probleem, maar als het gaat onweren, dan gaat het feest niet door. "Het is onverantwoord om de route, die midden door de polder loopt, door te laten gaan als het onweert", zegt Theo van Deurzen, voorzitter van de Avondvierdaagse Terneuzen. "Maar regen, daar moet een wandelaar op zijn berekend. Dat hoort er een beetje bij hé, in Nederland." Archief: Avondvierdaagse loopt door Zierikzee (2016) (foto: Geert van der Wiel) In Sas van Gent hopen ze dat het weer gaat meevallen. "We hebben hier nog niet veel regen gehad de afgelopen dagen", vertelt organisator Lily van den Berg. "Hopelijk valt het vanavond ook mee. Maar je weet het nooit, het is afwachten." Toch een medaille Voor de vierdaagse in Sas van Gent zijn tot nu toe tachtig inschrijvingen, voornamelijk kinderen van de basisscholen in Sas van Gent. Mocht het slecht weer worden, niet getreurd: voor een medaille hoef je maar drie avonden de tocht gelopen te hebben. De Koninklijke Wandel Bond Nederland stelt elk jaar een calamiteitenplan voor lokale organisaties beschikbaar, zodat ze weten hoe ze moeten handelen bij noodweer.