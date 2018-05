'Ik sta helemaal te shaken!' Vogelaars wildenthousiast door spotten lammergier

De vogelaars kwamen uit alle hoeken van het land om de vogel te spotten. "Ik sta helemaal te shaken, fantastisch!", vertelt een vogelaar die vanochtend anderhalf uur vanuit de buurt van Gorinchem is gereden met zijn eenjarige zoontje. "Heel bijzonder om deze vogel te zien hier in Nederland", zegt hij terwijl hij door de lens van zijn telescoop tuurt.

De lammergier komt oorspronkelijk uit de Pyreneeën en zijn soort is nog maar een paar keer gespot in Nederland. Dit is de eerste vastgelegde waarneming in Zeeland. Met een spanwijdte van bijna drie meter, is de lammergier de grootste vogel in Europa.

De lammergier leeft, net zoals de meeste andere giersoorten, van kadavers. Die zijn hier in Nederland nauwelijks te vinden, dat is dan ook de reden dat in ons land van nature geen grote gieren voorkomen. Het leefgebied van de lammergier is normaal gesproken Zuid-Europa en Centraal-Azië.