Forse eisen in mishandelingszaak Vlissingen: 'Dit is bijna carjacking'

Volgens de officier staat het vast dat de twee in februari met geweld spullen hebben gestolen van de jonge man. Verder hebben ze hem in zijn auto meegenomen. Dat ging onder bedreiging. ''Dit gaat verder dan een ordinaire straatroof. Het is bijna carjacking'', zegt de officier van justitie.

Politie-onderzoek bij de Ford Ka van het slachtoffer. (foto: HV Zeeland)

De jonge man zou in februari de Sterkenburg in Vlissingen zijn ingereden en daar een ruzie hebben gezien. Hij zegt dat hij binnen de kortste keren drie man om zijn auto had en klappen kreeg. Ook zou er geld uit zijn portemonnee zijn gehaald. Niet veel later zou hij onder bedreiging van een echt lijkend wapen naar het Nollebos zijn gereden. Dat gebeurde in zijn eigen auto. De jonge man zegt dat hij op gegeven moment kon ontsnappen en de politie wist te bellen. Later bleek op de huisartsenpost dat hij letsel had. De twee verdachten hadden hem mishandeld.

Onzin

De 18-jarige verdachte geeft toe dat hij het slachtoffer een 'paar tikken heeft verkocht' omdat hij 'opgefokt was'. Maar hij heeft geen geld gestolen. De 20-jarige verdachte vindt het hele verhaal 'onzin' en laat dat regelmatig tijdens de zitting weten. Hij zegt dat hij geen wapen of iets dat daar op lijkt heeft en dat hij het slachtoffer niet heeft aangeraakt.

Tijdens de rechtszitting wordt duidelijk dat de verdachten ondanks hun jonge leeftijd - 20 en 18 jaar- allebei een flink strafblad hebben. Vooral de 20-jarige verdachte. Zijn strafblad telt tien pagina's. Maar hij was, naar eigen zeggen, voor dat hij werd opgepakt de juiste weg ingeslagen. Voor de officier van justitie was het lange strafblad reden om een flinke straf te eisen: 30 maanden cel en het uitzitten van een eerder gegeven voorwaardelijke straf van 100 dagen. De 18-jarige verdachte heeft ook het nodige op zijn kerfstok. Zijn strafblad bestaat uit vijf pagina's.

Het feit dat er wapens bij de 20-jarige verdachte zijn gevonden, verandert niets aan zijn verhaal. ''Ik heb alleen een bemiddelende rol willen spelen'', zegt hij. De jonge man zegt dat hij net een positieve draai aan zijn leven had gegeven en dat de arrestatie -hij zit als ruim 100 dagen vast- dat proces bruut heeft onderbroken.

Hoog ingezet

De officier van justitie leek niet echt onder de indruk van het verhaal van de verdachte. Ook niet van het verhaal van de de andere verdachte, voor zover dat kon worden opgemaakt - deze verdachte was niet zo spraakzaam. Met het noemen van 'carjacking' zet de officier hoog in. Carjacking wordt veel zwaarder dan straatroof bestraft. En dat is precies waar de officier van justitie op hoopt. Maandag 11 juni weet hij of de rechters meegaan in zijn straf. Dan is de uitspraak.