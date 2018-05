Scootmobieler (68) zwaargewond bij Kapelle

Bij Kapelle is de bestuurder van een scootmobiel aangereden 2 (foto: HV Zeeland)

Ziekenhuis

Rond 16.20 kwamen de scootmobiel en een personenauto ter hoogte van de Noordeweg met elkaar in botsing. De man wilde in zijn scootmobiel de Kanaalweg oversteken en liet een passerende vrachtauto voor gaan. Toen hij daarna overstak werd hij geschept door een vanuit de andere kant komende personenauto, die werd bestuurd door een man (29) uit Yerseke.

Niet aanspreekbaar

Toen politieagenten arriveerden was het slachtoffer niet aanspreekbaar. Er zijn twee ambulances aanwezig geweest om het slachtoffer te behandelen. Ook een traumahelikopter was ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder uit Yerseke had niet gedronken. De Kanaalweg is deels afgesloten geweest voor het verkeer.