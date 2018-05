Noah doet in zijn eentje eindexamen Spaans

Noah is twee jaar geleden op het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen terechtgekomen. Zijn ouders hebben overal in de wereld gewerkt en hij reisde met ze mee. Na jaren op internationale scholen te hebben gezeten, heeft hij de laatste twee jaar van zijn vwo-opleiding in Zeeuws-Vlaanderen gedaan.

Hij heeft voor Spaans gekozen omdat het een echte wereldtaal is. "Duits en Frans heb ik niet zoveel op school gekregen. Vandaar dat ik blij was dat ik hier ook Spaans kon volgen. Ik heb vrienden die Spaans zijn, dus daarom leek het mij wel leuk om deze taal te leren."

Het zal wel een beetje gek zijn om in mijn eentje in de gymzaal te zitten om het eindexamen te maken. " Noah Tap, eindexamenkandidaat Spaans

Spaans staat nog in de kinderschoenen op het Zeldenrust. Noah volgde de lessen daarom samen met wat andere leerlingen uit de vierde klas. Die moeten nog geen eindexamen doen, vandaar dat hij er nu alleen voor staat. "Het zal wel een beetje gek zijn om in mijn eentje in de gymzaal te zitten om het eindexamen te maken. Maar aan de andere kant moet je een examen toch alleen maken."

Sexy

Docent Trui Gonnissen verzorgt de lessen Spaans voor Noah. Ze gaf al Frans, maar toen verschillende leerlingen hoorde dat ze ook Spaans sprak, is ze dat keuzevak gaan geven. "Omdat het een keuzevak is, kunnen leerlingen het ook snel laten vallen. De lessen werden vaak ver aan het einde van de dag gegeven, dus haken er veel af."

Volgens Gonnissen is het wel belangrijk dat er ondanks de geringe interesse Spaans wordt aangeboden. "Het wordt een steeds belangrijkere taal. Zeker ook in de regio, als je ziet hoeveel nationaliteiten er bijvoorbeeld bij chemiebedrijf Dow werken. Bovendien is het een erg makkelijke taal om te leren en hoe sexy is het als je op vakantie in Spanje bent en een woordje Spaans kan spreken?"

Laatste examen

Dinsdag is de laatste dag van de eindexamen. Alleen havo- en vwo-leerlingen die gekozen hebben voor een bijzondere taal zoals Russisch, Arabisch, Turks of Spaans moeten deze dag nog opdraven. Noah gaat volgend jaar in Delft studeren. Daar heeft hij niet veel aan zijn Spaanse kennis: "Ik ga iets met natuurkunde doen."