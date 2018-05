Avondvierdaagse Axel gaat ondanks hitte gewoon van start

De organisatie had er dan ook voor gezorgd dat alle deelnemers, van jong tot oud, een fles water kregen. Ook langs de route konden de wandelaars water krijgen. Corrie Bakker van de organisatie: "Deze warmte hebben we vorig jaar ook meegemaakt, en toen ging het goed. De mensen houden het ook zelf goed in de gaten." Een van de deelnemers, een jonge vader, heeft een rugzak en flesjes water bij zich "En wat eten, want met die hitte verlies je veel energie."

Geen uitvallers

De wandelaars, 270 volgens de organisatie, liepen 5 kilometer voor de jongste deelnemers, en naar keuze 10 of 15 kilometer door en langs Axel. Er waren geen uitvallers. Bakker hoopt morgen op "minder warmte, en geen regen."