Kinderdiabetes houdt een gezin 24 uur per dag bezig

Daarom is het voor zowel Isis als de rest van het gezin zo fijn dat de stichting Kinderdiabetes al acht jaar een vakantiekamp organiseert. De stichting werd opgericht door Barry en Martien Rademaker uit Vlissingen en begon als Kinderdiabetes Zeeland.

De Rademakers zochten naar een plek waar ze terecht konden met hun vragen en onzekerheden met betrekking tot de diabetes van hun zoon Mik. Toen die plek er niet bleek te zijn, besloten ze zelf die leegte in te gaan vullen.

Paskal Jakobsen

Inmiddels is de stichting gegroeid en is de aanduiding 'Zeeland' verwijderd, want samen met zanger Paskal Jakobsen van BLØF als ambassadeur wil de stichting in iedere provincie en op de Waddeneilanden een aanspreekpunt hebben.

Naast het bieden van een luisterend oor en het geven van advies, organiseert de stichting ook een jaarlijks vakantiekamp, speciaal voor kinderen met diabetes. Die week valt buiten de reguliere schoolvakanties.

Leuk voor de kinderen natuurlijk, maar voor de vader en moeder van Isis is het eigenlijk de enige week in het jaar dat ze zich geen zorgen hoeven te maken: "Er zijn diabetesverpleegkundigen en een kinderarts. Eén week hoeven we ons geen zorgen te maken. Daar moeten we dan ook weer aan wennen."

Isis Lourens moet altijd rekening houden met wat ze eet (foto: Omroep Zeeland)

Voor Isis is het de derde keer dat ze mee mag op kamp, dat dit jaar in Burgh-Haamstede is. Ze is daar geen buitenbeentje, zoals dat op school soms wel is. Omdat ze moet prikken en met een meetkastje loopt dat vastzit aan haar lichaam.

Geen buitenbeentje

Tijdens de vakantieweek hoeft ze niets aan iemand uit te leggen, hoeft ze zich geen zorgen te maken over het eten en begrijpt iedereen dat ze soms weleens pijn heeft door haar ziekte. En hoewel ze haar ouders mist is één weekje eigenlijk niet lang genoeg: "Van mij mag het ook twee weken duren."

