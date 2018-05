Zeeland wordt wakker: code geel, examen in je uppie en kinderen met diabetes op vakantie

Kinderen met diabetes op vakantiekamp

Diabetespatiënt Isis hoeft een week aan niemand uit te leggen dat ze diabetes heeft en wat erbij komt kijken. Samen met andere diabetespatiënten gaat ze op vakantiekamp in Burgh-Haamstede. Een initiatief van de stichting Kinderdiabetes. Een Zeeuwse stichting die de afgelopen jaren flink gegroeid is en BLØF-zanger Paskal Jakobsen als ambassadeur heeft weten te strikken.

Isis gaat op vakantiekamp in Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Alleen in een gymzaal ploeteren

Hola, ¿cómo estás? Noah Tap uit Terneuzen zit vandaag in zijn eentje in een gymzaal in Terneuzen. Waarom? Hij doet als enige leerling in Zeeuws-Vlaanderen eindexamen Spaans. Het is vandaag de laatste dag van de eindexamens. Alleen havo-en vwo-leerlingen die gekozen hebben voor een bijzondere taal zoals Russisch, Arabisch of Spaans moeten deze dag opdraven.

Noah doet in zijn eentje eindexamen Spaans (foto: Omroep Zeeland)

Avondvierdaagse Axel

Gisteravond is de avondvierdaagse in Axel van start gegaan. Het wandelevenement dreigde eerst niet door te gaan, vanwege de kans op zware onweersbuien. Omdat het zo warm was, kregen alle wandelaars een flesje water bij de start. Alle wandelaars hebben de tocht gisteravond uitgelopen. De organisatie hoopt de komende dagen op minder warmte en geen regen.

Avond-vierdaagse Axel in zinderende hitte (foto: Omroep Zeekand)

Vogelliefhebbers naar Dishoek

Normaal gesproken is de lammergier alleen in de omgeving van de Pyreneeën te zien, maar dat was gisteren even anders. Het dier streek neer bij Dishoek. En dat nieuws ging snel rond in de wereld van vogelliefhebbers; ongeveer dertig mensen kwamen naar het kustplaatsje. De gier is nu waarschijnlijk niet meer te zien in Zeeland. Het dier vloog 's middags weg naar een nog onbekende locatie.

Vogelaars proberen de Lammergier te spotten in Dishoek. (foto: Omroep Zeeland )

Code geel

De dag begint vandaag zonnig en droog. In de loop van de middag en avond moet je rekening houden met stevige onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Mogelijk leidt dit op sommige plaatsen tot wateroverlast. Daarom heeft het KNMI code geel afgegeven. De laatste weersverwachtingen vind je op omroepzeeland.nl/weer.