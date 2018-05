'Geen oplossing op korte termijn om wateroverlast te voorkomen'

De riolering aanpassen is financieel en technisch niet haalbaar laat de gemeente weten. Daarnaast moet ook het oppervlaktewatersysteem dit water verder af kunnen voeren en dat is op korte termijn niet mogelijk.

Onderzoek naar oplossingen

Wel rijden medewerkers de komende weken extra met een kolkenzuiger langs kwetsbare locaties om te zorgen dat de kolken goed leeg zijn. Later dit jaar geeft de gemeente weer gratis ontlastpuntjes weg voor in de regenpijp. Die voorkomen dat water via bijvoorbeeld de wc of de gootsteen het huis binnen stromen.

Ook doet de gemeente onderzoek naar maatregelen om wateroverlast in de toekomst te beperken. Er wordt onder meer gedacht aan het creëren van plaatsen waar water tijdelijk kan worden opgeslagen.

De brandweer pompt water weg in 's-Gravenpolder (foto van zondagavond) (foto: HV Zeeland)

Straten blank, water in huis...

Afgelopen donderdag en zondag regende het in korte tijd zo hard, dat het rioolstelsel op verschillende plekken in de gemeente Borsele het water niet aan kon. Uit 's-Gravenpolder en Borssele kwamen tientallen meldingen binnen van ondergelopen straten en huizen.

Eén van de gedupeerden is Arjan Minnaard. "Een ambtenaar zei dat ze het wel een keer komen opruimen. Dat kan toch niet? Ik zit met de troep!" Dus was hij gisteren zelf met een kruiwagen en zandzakken in de weer. Volgens hem doet de gemeente te weinig. Hij vindt dat de gemeente wat aan de riolering moet doen en zou moeten bijdragen aan de kosten van een dompelpomp en zandzakken.