Nog veel onbeantwoorde vragen na 'uitzonderlijk' duikongeval

Duiken in Grevelingenmeer (foto: Konrad Greil)

"Vaak gaan duikers met een buddy de zee in, zodat de ene duiker de andere duiker kan helpen. In dit geval is dat niet gelukt. Het is dan ook uitzonderlijk dat twee duikers samen verongelukken." Na het ongeluk blijft Kool met verschillende vragen zitten: "Hoe zijn deze duikers daar gekomen, wat voor opleidingsniveau hadden zij en met welk materiaal werd er gedoken?"

Voor wrakduiken extra opleiding nodig

Omdat de duikers geen lid van de Nederlandse Onderwatersportbond zijn, is de achtergrond van de duikers voor hem onbekend. Volgens Kool is goed onderzoek nodig: "Voor wrakduiken heb je naast je basispapieren een extra opleiding nodig. Om het ongeval goed in kaart te brengen, is het belangrijk om te onderzoeken wat de achtergrond en de voorbereiding van de duikers was." Door de ongevallen op die manier te onderzoeken, hoopt Kool de opleidingen in de branche en het veiligheidsbewustzijn te kunnen verbeteren.

Sander Kool heeft verschillende vragen na duikongeluk Grevelingenmeer

Het wrak waar de duikers gevonden zijn, is Le Serpent. Een oud, betonnen schip dat gebruikt is om steenkool te vervoeren. "Een 60 meter lang schip met grote, open ruimtes, dat speciaal voor duikers is afgezonken. Het is bijzonder dat beide duikers in het wrak zijn gevonden, maar wat er precies gebeurd is, weten we niet."

Duikwrak Le Serpent bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland )

Le Serpent werd op 8 juli 2011 afgezonken ten westen van de jachthaven van Scharendijke. Het schip, van gewapend beton, is ruim zestig meter lang en rond 1920 gebouwd. Het schip is gebruikt voor het vervoeren van kolen. Bij het afzinken van het schip in het Grevelingenmeer zat er nog te veel lucht in het schip, waardoor het onder water een eigen weg zocht. Uiteindelijk kwam het schip op een diepte van 23 meter te liggen. Op deze diepte is het schip alleen toegankelijk voor gevorderde duikers. Later zijn er, voor de beginnende duikers, nog twee, kleinere schepen neergelegd, De Rat op twaalf en De Zeehond op tien meter diepte.

