Volkert van der Graaf mag verhuizen naar het buitenland

De 48-jarige Van der Graaf moest zich iedere zes weken melden, dat was een van de voorwaarden die hij opgelegd kreeg toen hij in 2014 op vrije voeten kwam. Volgens Van der Graaf heeft die meldplicht geen enkele toegevoegde waarde. "Hij wil elders in de wereld een bestaan opbouwen. Hier kan hij geen betaald werk vinden", zei zijn advocaat twee weken geleden tijdens de behandeling van het kort geding.

De Staat verzette zich tegen deze opheffing. "Door de houding van Van der Graaf is er geen goed zicht op zijn functioneren. Er bestaan zorgen wat er kan gebeuren als de ondersteunende factoren wegvallen", zei de landsadvocaat.

Strijd tegen voorwaarden

Van der Graaf spande meerdere keren een kort geding aan tegen de in zijn ogen te strenge maatregelen die waren verbonden aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Zo protesteerde hij eerder met succes tegen zijn elektronische enkelband en hoefde hij geen psychische begeleiding meer te krijgen.

Naar welk land Van der Graaf wil verhuizen en of zijn partner en kind meegaan, is niet bekend.

