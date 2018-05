Code oranje: onweer en veel regen

Bij deze buien kan er, volgens het KNMI, plaatselijk zeer veel regen vallen met wateroverlast tot gevolg. Ook is er zeer lokaal kans op zware windstoten van 75 km/u en grote hagelstenen van circa twee centimeter.

De waarschuwingscode is afgegeven voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Limburg. De afgelopen dagen kreeg Zeeland op verschillende plaatsen al te maken met wateroverlast.

Code geel wordt door het KNMI afgegeven als het weer gevaarlijk kan worden. Met name voor verkeersgebruikers of mensen die plannen hebben om buiten iets te doen. Het gaat om een kans van 60 procent, dus het kan zomaar zijn dat achteraf niets aan de hand blijkt te zijn. Code oranje wordt afgegeven als de kans op extreem weer erg groot is (minstens 90 procent). Bij deze code is er sprake van een veranderde weersituatie met grote impact met schade tot gevolg. Code rood wordt door het KNMI afgegeven wanneer de kans op extreem weer minstens 90 procent is. Bij deze code wordt vaak ook het advies gegeven om activiteiten aan te passen en zo min mogelijk naar buiten te gaan.