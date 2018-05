Een kapper zonder klanten? Daar zit een luchtje aan...

Een elektricien die helpt een wietkwekerij op te zetten, komt vaak niet meer van de criminelen af (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

In de week van 18 juni tot 22 juni 2018 organiseert de Provincie Zeeland voor de eerste keer de Week van de Ondermijning. Zo is er maandagavond 18 juni een informatieavond in het oude Stadhuis van Middelburg voor iedereen die wil weten wat ondermijning is, hoe het werkt en hoe je het herkent.

Onderwereld krijgt bovenwereld in haar macht

Ondermijning betekent dat de onderwereld delen van de 'bovenwereld' in haar macht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een elektricien die criminelen helpt bij de aanleg van een hennepkwekerij of een boer die een keer een schuur verhuurt aan criminelen. Daarna hebben de criminelen hen in hun greep en komen ze er niet meer vanaf.

Zeeland moet volgens kenners niet onderschat worden op crimineel gebied. Onze provincie leent zich juist uitstekend voor criminaliteit doordat er veel ruimte is, het dunbevolkt is en er havens zijn.