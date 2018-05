Deel dit artikel:











Nieuwe kerk voor afgesplitste dominee in Kruiningen

Het gemeentebestuur van Reimerswaal is positief over de bouw van een nieuwe kerk voor de afgescheiden kerkgemeenschap van dominee Gerrit Bredeweg. Die houdt nu nog noodgedwongen kerkdiensten in Ons Dorpshuis in Kruiningen.

De nieuwe kerkgemeenschap wil snel een nieuwe kerk laten bouwen. De locatie is al aangekocht: Zandweg 1C in Kruiningen. Het dorpshuis van Kruiningen waar Dominee Gerrit Bredeweg nu voorgaat. (foto: Omroep Zeeland) Dominee Gerrit Bredeweg is een half jaar geleden afgesplitst van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen en richtte de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen op. Dit gebeurde na een conflict tussen dominee Bredeweg met oud-diaken Henk Jansen en later ook het kerkelijk bestuur. Sindsdien houdt dominee Bredeweg kerkdiensten in het dorpshuis in Kruiningen. De Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen telt nu zo'n 290 leden. 384 zitplaatsen, 77 auto's Op de beoogde plaats van de nieuw te bouwen kerk aan de Zandweg staat nu nog een landbouwschuur. De nieuwe kerk moet straks 384 zitplaatsen gaan bieden. Aan de voorzijde komt een groot parkeerterrein voor minimaal 77 auto's. De nieuwe kerk van de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen moet een kerkgebouw 'met een klassiek, degelijke en eenvoudige uitstraling' worden. De kerk krijgt een zadeldak en een totale bouwhoogte van dertien meter. Een torenspitsje is nog onderwerp van discussie. Kerkgangers onderweg naar preek van dominee Bredeweg in het dorpshuis van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland) Kerkscheuring Kruiningen Eind 2016 uit diaken Henk Jansen kritiek op dominee Gerrit Bredeweg. Die beschuldigt Jansen op zijn beurt van overspel met een nicht. Volgens Bredeweg heeft Jansen dit zelf toegegeven. De oud-diaken ontkent dit, en zijn nicht ook. Jansen stapt op uit de kerkenraad. Binnen de gemeente ontstaan twee kampen en dat leidt tot tenminste één handgemeen. De politie surveilleert regelmatig tijdens de kerkdiensten. In augustus 2017 vindt dominee Bredeweg volgapparatuur onder zijn auto. De politie neemt het in beslag en doet onderzoek. De kerksplitsing wordt definitief in november 2017. Bredeweg breekt met de kerk en richt de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen op.