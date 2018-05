'Niemand kijkt hier op van een kastje aan je buik'

Het kamp wordt georganiseerd door de stichting Kinderdiabetes, die acht jaar geleden werd opgericht in Zeeland. De bedoeling is om de kinderen en de ouders een week lang te ontzorgen.

Geen ouders, maar vrijwilligers

Op het kamp zijn zestien vrijwilligers actief, waaronder verpleegkundigen en kinderartsen. Maar ook de maanden daarvoor zijn vrijwilligers in de weer met voorbereidingen.

Door de kinderen bij elkaar te brengen, en te zien dat iedereen met dezelfde problemen kampt, ontstaat er een betere basis voor het accepteren van de ziekte bij de kinderen. Zodra er acceptatie is, kunnen de kinderen hun diabetes beter reguleren, zo is de redenering. Daardoor neemt het risico op complicaties af.

Kinderkamp in Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Isis Lourens is één van de elf Zeeuwse patiëntjes die deelneemt aan het kamp. Omdat het haar derde keer is, is ze al snel op haar gemak. Zij vindt het fijn dat ze niet alleen haar eten hoeft te wegen, haar suikers hoeft te meten en haar insulinepomp moet vervangen. Toch blijft het idee dat ze diabetespatiënt is ook de hele vakantie in haar hoofd.

