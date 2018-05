Deel dit artikel:











Code oranje in Zeeland: 'huilende kinderen bij avondvierdaagse Terneuzen'

Vanaf halverwege de middag is er code oranje van kracht voor Zeeland en vijf andere provincies vanwege zware onweersbuien. Volgens het KNMI kan plaatselijk veel regen vallen met wateroverlast tot gevolg. In Terneuzen is de avondvierdaagse letterlijk in het water gevallen.

De waarschuwingscode is afgegeven tot halverwege de avond. WhatsApp en Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)