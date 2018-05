Lekker lam zijn op strand Westkapelle

Merijn Kulker heeft samen met zijn vader schapen buiten het dorp staan. Distel werd enkele weken geleden geboren, maar zij was te zwak om door haar moeder in leven te worden gehouden.

Uitwaaien op het strand

Om in de eerste weken het lammetje regelmatig de fles te kunnen geven, maakte Merijn een hokje voor Distel in zijn winkel in Westkapelle. Om het dier ook van de buitenlucht te laten genieten liep hij elke dag een rondje door het dorp en naar het strand.

De kans om Distel de komende dagen aan te treffen op het strand is overigens maar klein; het lammetje is flink gegroeid. Zij kan bijna weer terug naar haar familieleden in de wei, net buiten Westkapelle.