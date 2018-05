'Deze hoosbuien komen tien jaar te vroeg'

Al zet je alle beschikbare manschappen en middelen in, dan nog sta je als brandweer eigenlijk machteloos als er zoveel water naar beneden komt als afgelopen zondagavond. Zo reageert Remco Duerink van Brandweer Zeeland. "We hadden 130 tankautospuiten nodig gehad als we al dat regenwater in 's Gravenpolder hadden willen wegpompen. Zoveel zijn er niet eens in Zeeland!"

Waterschap Scheldestromen werkt samen met de Zeeuwse gemeenten en waterbedrijf Evides aan een plan om de provincie 'klimaatbestendig' te maken. Dat er beter omgegaan kan worden met de klimaatveranderingen; langdurige droogte en hevige regenval in korte tijd.

Maar voordat het zover is zijn we jaren verder. "Het klimaat verandert in rap tempo", aldus Gert van Kralingen, waterschapsbestuurder. "We wisten dat dit soort hoosbuien eraan zouden komen, maar we hadden gedacht dat dat over tien á twintig jaar pas het geval zou zijn".

Tegels

Het waterschap roept Zeeuwen dringend op om tuinen minder te betegelen. "Dat zou een enorme steun in de rug zijn voor het oplossen van dit probleem".