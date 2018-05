Schets van FC Twente naar FC Dordrecht

Siebe Schets in het shirt van FC Twente (foto: Orange Pictures)

Schets was sinds 2013 actief bij FC Twente dat hem in die tijd overnam van de JVOZ. Daarvoor speelde hij ook nog in de jeugdopleiding van Feyenoord. Bij FC Dordrecht krijgt hij te maken met trainer Gérard de Nooijer.

Afgelopen seizoen maakte Schets bij Go Ahead Eagles zijn debuut in het betaald voetbal en scoorde ook zijn eerste goal.

