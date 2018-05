Thools schoolerf moet nieuw stadshart worden

Kinderopvang aan de Zoekweg (foto: Omroep Zeeland)

Binnen die ring mag geen autoverkeer meer komen. Alleen fietsers en voetgangers zijn daar nog welkom. Drie terreinen met in totaal zo'n tweehonderd parkeerplaatsen aan de ring moeten ouders genoeg ruimte geven om te kunnen parkeren.

Een deel van de Zoekweg en de hele Abraham Beeckmanlaan worden autovrij gemaakt. De wegen die er nu liggen, worden fietsstraten. De parkeerplaats bij zwembad De Spetter moet de scholen bereikbaar houden. Ook wordt een parkeerplaats aangelegd aan de rand van de wijk Stadszicht. De laatste parkeerplaats komt aan de kant van de nog te bouwen wijk Molenvliet. "Met het oog op de toekomst kunnen we spreken van een nieuw stadshart in Tholen", vertelt wethouder Peter Hoek van Onderwijs.

Onder één dak

De brede school komt in het voormalige Westerpoort College. De VMBO-school sloot enkele jaren geleden de deuren. In het lege pand worden vier basisscholen gevestigd. Ook komen andere voorzieningen als de kinderopvang, GGD en Juvent in het gebouw te zitten. Daarmee komen bijna alle scholen in het stadje onder één dak te zitten. Alleen montessorischool De Kraal blijft in het huidige pand aan de Zoekweg.

Met het aanpassen van wegen en paden wordt in de zomervakantie al gestart. Het is de bedoeling dat over twee jaar alles klaar is. Volgens de huidige planning kan de brede school in mei 2020 in gebruik worden genomen. De aanleg van de totale infrastructuur kost zo'n 2,4 miljoen euro.