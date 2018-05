Dit zijn de regels in de nacompetitie

Hoek begint vanavond aan de nacompetitie (foto: Orange Pictures)

In het profvoetbal worden doelpunten die worden gescoord in een uitduel vaak dubbel geteld als de eindstand na twee wedstrijden gelijk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Champions League of bij play-off wedstrijden. In de nacompetitie bij de amateurs is dat niet het geval. Dat is vooral belangrijk om te weten voor Hoek en GOES. Beide Zeeuwse hoofdklassers strijden om een plaats in de Derde divisie en moeten daarin een uit- en een thuiswedstrijd spelen tegen hun tegenstanders.

Verlenging

Als Hoek en Spijkenisse of GOES en Silvolde over twee wedstrijden gelijk spelen, dan volgt een verlenging van twee keer een kwartier. Als het daarna nog gelijk is moeten strafschoppen de beslissing brengen. Dit geldt ook voor de nacompetities in de lagere klassen. Daar spelen de clubs dit seizoen slechts één wedstrijd tegen elkaar. Als die gelijk eindigt wordt er eerste verlengd en worden daarna indien nodig strafschoppen genomen.

Bij twee gele kaarten volgt een schorsing in de nacompetitie (foto: Omroep Zeeland)

Alle spelers die in de nacompetitie in actie komen starten met een schone lei, wat gele kaarten betreft. Bij twee gele kaarten volgt een schorsing van één wedstrijd. Bij een rode kaart volgt uiteraard ook een schorsing. De duur daarvan hangt af van de ernst van de overtreding.

Hoek en GOES

Hoek start dinsdagavond om 20.00 uur aan de nacompetitie met een thuisduel tegen Spijkenisse. Zondaghoofdklasser GOES begint donderdagavond om 19.45 uur in en tegen Silvolde. Beide wedstrijden zijn live te volgen via het twitteraccount @omroepzldsport en via Omroep Zeeland teletekst. Beelden van de wedstrijden zijn dezelfde avond nog op de website te bekijken.



In de lagere klassen beginnen de nacompetities aankomend weekend.

