Nina de Haas werkt 24 uur per dag aan haar droom

Normaal gesproken focust een ruiter of amazone zich op één discipline, maar De Haas moet presteren op drie disciplines. "Met hetzelfde paard moet je drie onderdelen (dressuur, springen en crosscountry) goed kunnen", vertelt De Haas, die crosscountry het leukste van de drie vindt. "Dat is heel gaaf om te rijden, het is heel uitdagend om in een zo snel mogelijke tijd het parcours af te leggen."

Wat is eventing? Eventing is een discipline waarbij verschillende onderdelen van paardensport wordt uitgevoerd. Een eventingwedstrijd bestaat uit een dressuurproef, een springparcours en een crosscountry-proef. Die laatste is het meest spectaculair: in een natuurlijk omgeving wordt er over hindernissen als boomstammen, waterbakken en picknicktafels gesprongen.

Nina de Haas met haar paard Divine (foto: Omroep Zeeland)

Ook haar paard Divine presteert het beste op het crosscountry-onderdeel. "Bij de wedstrijden hebben wij vaak moeite met de dressuurproef. Daarin moeten wij ons nog verbeteren. Ik merk vaak aan mijn paard dat hij tijdens het dressuurrijden al met zijn gedachten bij het crossen zit."

De Haas woont sinds twee jaar op Stal Beekhoeve waar ze elke dag traint. "Ik heb een tussenjaar van school. Dat betekent dat ik nu alle tijd heb om hier te werken en te trainen. Maar volgend jaar ga ik studeren."

Olympische droom

De droom van De Haas is om de Olympische Spelen te halen. Bondscoach Jan van Beek ziet zeker de potentie van De Haas, maar legt uit dat het halen van die droom afhankelijk is van verschillende factoren. "Ze heeft veel doorzettingsvermogen en kan echt goed met paarden omgaan, maar een grote sponsor is ook belangrijk. Zij heeft nu twee goede paarden, maar nog geen jonge paarden om op te leiden en door te groeien naar de wereldtop. Het talent heeft ze wel."