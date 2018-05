Stadsfeesten en Watersportdagen Middelburg bundelen krachten

Kijken naar een hoogaars (foto: Omroep Zeeland)

De Stadsfeesten kenden de eerste editie in 2013. Kernwoorden waren: muziek, theater, tafelen, literatuur, film en kinderanimatie. Kunstenaars stelden hun ateliers open en er waren open podia voor singer/songwriters. Samen met de Nationale Veteranendag moet dat jaarlijks voor een gevarieerd programma en publiek zorgen.

De Watersportdagen gaan voor de derde keer van start en worden gehouden van 7 tot 10 juni. Rondom de havens van Middelburg worden allerlei activiteiten gepland rondom het thema watersport. Vooral de vlootschouw trok vorig jaar veel bekijks.

"We zagen dat de havens tijdens de Stadsfeesten een beetje in de luwte lagen, terwijl dat zo'n mooi stukje historisch Middelburg is. "" Berry ten Berge, watersportvereniging Arne

Doordat er geen opvolger was te vinden voor organisator Huibert-Jan Vader van de Stadsfeesten besloot Berry ten Berge van watersportvereniging de Arne om de twee feesten te integreren: "We zagen dat de havens tijdens de Stadsfeesten een beetje in de luwte lagen, terwijl dat zo'n mooi stukje historisch Middelburg is." En omdat de Stadsfeesten na het vertrek van Vader geen echte opvolger kreeg, sprong Ten Berge in het gat. Zo strekt het evenemententerrein zich uit van de Kloveniersdoelen tot aan het Kanaal door Walcheren.

Dit jaar is er voldoende te doen tijdens de combinatie van de feesten: Het inmiddels traditionele Dokconcert in het Prins Hendrikdok wordt uitgebreid met een optreden op het water bij de Punt. Er komen foodtrucks en andere optredens en zaterdags zijn er veel activiteiten voor de kinderen. Zondag zijn er geen watersportactiviteiten, maar lopen de Stadsfeesten nog een dag door.

