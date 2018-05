Deel dit artikel:











Straten en garage blank door wateroverlast in Kruiningen

Aan het begin van de avond trok een gebied met forse buien Zeeland binnen. Regen- en onweersbuien trokken vanuit Oost-Zeeuws-Vlaanderen in noordwestelijke richting over Zeeland. Vooral in de gemeente Reimerswaal was het raak. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland zijn er uit de gemeente Reimerswaal zeventien meldingen binnengekomen.

Wateroverlast in garage in Kruiningen (foto: HVZeeland) Zo liep er in Kruiningen een garage onder water. Verder kwamen uit het dorp meldingen van wateroverlast in de Albert Schweitzerstraat en de Slotstraat. In Hansweert moest de brandweer uitrukken voor wateroverlast in zorgcentrum Maria-Oord. GroenRijk Middelburg onder water De stevige buien namen ook tuincentrum GroenRijk in Middelburg te grazen. Het water liep de winkel op de Mortiereboulevard binnen. In korte tijd viel op sommige plekken veel regen. Avondvierdaagse verregend Verschillende avondvierdaagsen hadden de etappe van vandaag afgelast. In Philippine, Sas van Gent en Terneuzen ging het evenement wel door. In Terneuzen kregen de deelnemers een stevige regenbui op hun hoofd. Volgens de organisatie konden vrijwel alle deelnemers er de humor wel van inzien en heeft het niet geonweerd. De buien trokken na 21.45 uur Zeeland uit. De nacht verloopt volgens Meteo Group droog. Er kan nevel en mist ontstaan. Morgenmiddag kan lokaal opnieuw een stevige regen- of onweersbui vallen. Lees ook: Teruglezen: felle buien zetten delen van Zeeland onder water