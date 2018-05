Hoek begint nacompetitie met winst

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Sjaak van der Salm)

Hoek begon met de van een blessure teruggekeerde Rik Impens in de basis aan het duel tegen Spijkenisse. Beide ploegen begonnen fel aan de wedstrijd want al binnen de minuut kregen zowel Spijkenisse en Hoek al een kans. Maar het schot van Rik Impens ging naast. Na een kwartier spelen krijgt Spijkenisse een kans, maar Jazzy Adams ziet zijn inzet gered door doelman Jordi de Jonghe. Vijf minuten later was het raak toen Sidy Ceesay een voorzet vanaf rechts van Rik Impens binnen tikte en er 1-0 van maakte. Uit een counter ruim tien minuten later gaf Sidy Ceesay een niet te missen voorzet op Daniel Akindayini maar die maaide over de bal heen. Adam El Fazazi kreeg in de slotfase van de eerste helft nog een kans voor Spijkenisse, maar schoot net naast het doel van Hoek en daardoor werd de ruststand 1-0.



Spijkenisse kreeg kort na rust een grote kans toen weer Adam El Fazazi een vrije trap gered zag worden door doelman de Jonghe. Het was Hoek dat bijna een kwartier na de hervatting een grote kans kreeg. Uit een voorzet van Fabian Wilson schiet Daniel Akindayini de bal over. Een minuut later opnieuw een kans met een scrimmage voor het doel van Spijkenisse, maar de Hoek spelers Leroy en Impens krijgen de bal er niet in.



Blessures

Kort daarna raakt Akindayini geblesseerd en hij moet zich laten vervangen. Spijkenisse was daarna dichtbij de gelijkmaker, maar invaller Michael van Dommelen kopte rakelings naast. Beide ploegen kregen in deze fase over en weer kansen. Hoek met Ceesay die de bal uit een vrije trap van Leroy tegen de keeper kopt. Ook invaller Beshliaha kon de rebound niet verzilveren. En weer een tegenvaller voor Hoek, na het uitvallen van Akindayini zag Hoek ook Rik Impens geblesseerd het veld moeten verlaten. Hoek kwam de rest van de wedstrijd niet meer in gevaar en trok de 1-0 zege over de streep.



Vervolg

Aanstaande zaterdag wordt in Spijkenisse de return van deze wedstrijd gespeeld. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van Ajax-Ter Leede. De ploeg die dat wint speelt komend seizoen in de derde divisie. De verliezer krijgt nog een herkansing.



Scoreverloop

1-0 Ceesay (20)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van den Bergh, Chergui, Verwilligen, Vandepitte, Impens (Vitukynas/75), Leroy, Akindayini (Beshliaha/61), Ceesay