PVV wil dat marinierskazerne in Doorn blijft

ingang Marinierskazerne Doorn (foto: Omroep Zeeland)

De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen stuit op veel kritiek. Veel mariniers willen niet verhuizen er is sprake van een hoge uitstroom bij het Korps Mariniers in Doorn. Volgens PVV-Kamerlid Emiel van Dijk komt daardoor de inzetbaarheid van het korps en de veiligheid van Nederland in het geding. Hij wil dat de regering de kazerne in Doorn openhoudt. Wanneer er over de motie wordt gestemd is nog niet bekend.

Hoge uitstroom

Van Dijk had vragen gesteld over de verhuizing van de mariniers. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie erkende dat er sprake is van een hoge uitstroom, maar wil daarover pas in discussie als de oorzaak is onderzocht. Van Dijk diende daarop een motie in.

Verzet tegen verhuizen

Het verzet van de mariniers tegen de verhuizing is al langere tijd aan de gang. Veel van hen maken zich zorgen om het thuisfront, dat mee zou moeten verhuizen, omdat ze dan hun sociale netwerk zouden gaan missen. Ook zou de kazerne in Vlissingen minder bieden dan hen eerder was voorgespiegeld.

