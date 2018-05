Twee zwaargewonden bij ongeluk Koudekerke

Ongeluk Koudekerke 2 (foto: HV Zeeland)

Bekneld

Rond 00.50 uur raakte een bestelbusje van de weg en belandde in een sloot. Er werden twee ambulances ingezet. Omdat de kans bestond dat de inzittenden bekneld zaten, werd de brandweer opgeroepen.

De gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. De weg was tot even na 02.00 uur volledig afgesloten. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.