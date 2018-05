Zeeuwse KNRM heeft meer vrijwilligers nodig

De levens van de vrijwilligers zijn drukker geworden. Bovendien werken sommigen vrijwilligers in ploegendienst of op de grote vaart. Ze zijn dan niet altijd beschikbaar. Net als de vrijwillige brandweer ziet ook de KNRM dat de dagelijkse bezetting het moeilijkst te vullen is. Dat komt volgens KNRM-schipper Marcel van den Nieuwendijk omdat de meeste van zijn vrijwilligers wel in Breskens wonen, maar er niet werken.

Een grotere groep moet meer oefenen

Een grotere groep vrijwilligers betekent volgens Van den Nieuwendijk ook meer oefenen. Vroeger rukte dezelfde zes mensen altijd samen uit helemaal op elkaar ingespeeld. Nu er twintig man op een post zit is de kans groot dat er steeds in een andere samenstelling wordt uitgevaren. "Gezamenlijk oefenen is daardoor heel erg belangrijk, zodat je weet van elkaar wat iedereen kan. Dat is cruciaal."

Vrijwilligers van de KNRM Breskens tijdens een oefening (foto: Omroep Zeeland)

Met het uitrukken en de wekelijkse oefening op zaterdagmiddag is de KNRM een vrijwilligersorganisatie waar iemand tijd in moet steken. Van den Nieuwendijk: "Het is tegenwoordig netjes te regelen met een computersysteem of je wel of niet beschikbaar bent, dus je bent er niet meer 24/7 met een pieper aan verbonden." Maar zo vult hij aan, als het nodig is moet je er wel staan.