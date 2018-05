Zeeland wordt wakker: wateroverlast, Hoek en KNRM

Straten blank in Kruiningen (foto: Jeroen Velden)

Aan het begin van de avond trok gisteren een gebied met forse buien Zeeland binnen. Vooral in de gemeente Reimerswaal was het raak.

Trainer Jannes Tant is dolblij met het bereiken van de nacompetitie (foto: Orange Pictures)

Hoek heeft gisteravond de eerste wedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de Derde Divisie met 1-0 gewonnen. De Zeeuws-Vlamingen versloegen in eigen huis Spijkenisse. Het enige doelpunt viel na twintig minuten en kwam op naam van Sidy Ceesay. Aanstaande zaterdag is de return in Zuid-Holland.

Vrijwilligers van de KNRM Breskens tijdens een oefening (foto: Omroep Zeeland)

De vrijwilliger van vroeger die snel op de post kon zijn en veel beschikbaar was, bestaat bijna niet meer. Daarom zijn er nu meer mensen nodig dan vroeger om een KNRM-post te bemannen.

Schapen in de stralende zon op de dijk bij 's Gravenpolder (foto: Joyce Kelder uit Arnemuiden)

Het weer

Vandaag zonnige perioden, later vanmiddag mogelijk een stevige onweersbui. Met een opstekend zeewindje kan er op het strand sprake zijn van zeevlam. Het wordt 23 tot 26 graden bij weinig wind.