Piepkleine aapjes vestigen zich in Kwadendamme

Cras en Sitra nemen vandaag hun intrek in Tropical Zoo Berkenhof in Kwadendamme. Het zijn dwergzijdeaapjes, de allerkleinste aapjes ter wereld die van nature voorkomen in Zuid-Amerika.

Dwergzijdeaapje (foto: PxHere) Het aapje Cras komt uit de opvang van Stichting AAP. Hij kwam daar terecht nadat hij als smokkelwaar in beslag werd genomen. In zijn tijd bij AAP speelde Cras de hoofdrol in heel wat vlogs: Sitra moet samen met Cras een paar gaan vormen omdat het voor sociale groepsdieren van groot belang is dat ze een partner hebben. In Kwadendamme wordt vurig gehoopt dat ze heel gauw een gezinnetje gaan stichten.