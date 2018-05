'Borsele is het Toscane van Zeeland'

Volgens Sandra Dekker is de vergelijking tussen de gemeente Borsele en Toscane best te maken. "Het is dezelfde lieflijkheid en grote verscheidenheid in het landschap', zegt ze. Daarnaast hebben de dorpskernen in de gemeente volgens haar ook veel historische, kenmerkende panden.

Borsele telt bijna 23.000 inwoners. De gemeente ontstond in 1970 uit een aantal kleinere gemeentes. Borsele telt 15 kernen, waarvan Heinkenszand en 's Gravenpolder veruit de grootsten zijn. Hoeveel toeristen naar Borsele komen, is niet duidelijk. De gemeente heft geen gemeentebelasting, wat dus ook geen aantal oplevert. Volgens het Kenniscentrum Kusttoerisme zijn er in Borsele tussen de 80- en de 120.000 toeristische overnachtingen per jaar. Daar zitten de dagjestoeristen die wandelen, fietsen of een evenement bezoeken, nog niet bij.

Promotiefilm

De stichting komt binnenkort met een promotiefilm om de gemeente Borsele, met onder meer de landelijke Zak van Zuid-Beveland, te promoten. Burgemeester Gerben Dijksterhuis van Borsele is er blij mee. Toeristen denken bij Borsele aan de kerncentrale; niet erg aantrekkelijk. "Veel toeristen die naar Zeeland komen, zijn bovendien te gericht op de kust. Ze kennen de natuur, de rust en ruimte van Borsele nog niet", zegt Dijksterhuis.

Dijksterhuis benadrukt dat meer toerisme niet alleen meer inkomsten betekent, maar ook de leefbaarheid in de gemeente bevordert. "Als er meer georganiseerd wordt in de dorpen, is het ook voor de bewoners fijner wonen."