350 schoolkinderen op straat na alarm over gaslucht

De Bisschop Ernstschool in Goes is rond 9.45 uur ontruimd nadat een gaslucht was geroken. Alle 350 leerlingen moesten het gebouw aan de Bergweg verlaten.

De kinderen werden vlakbij de school opgevangen. De brandweer en Delta Netwerk Groep die met spoed waren uitgerukt deden ondertussen metingen. Na een klein uur konden ze weer terug naar hun lokaal en werden de lessen hervat.