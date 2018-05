Jongeren weten KNRM niet altijd goed te vinden

Mensen kunnen opstapper worden bij de KNRM door zich aan te melden. Daarvoor moeten ze tussen de 18 en de 45 jaar oud zijn. De vrijwilliger mag dan tot zijn 55ste meevaren. Het is mogelijk om voor een vrijwilliger van tussen de 55 en de 60 ieder jaar dispensatie aan te vragen. Zo kan iemand dus tot zijn 60ste mee. Westkapelle heeft zo'n vrijwilliger. Als iemand stopt als opstapper kan hij of zij zich nog inzetten als vrijwilliger op de wal.

Leeftijdsopbouw KNRM Zeeland

Post 18-30 31-42 43-55 Breskens 8 7 5 Cadzand 3 4 4 Hansweert 4 9 13 Neeltje Jans 12 6 6 Veere 2 7 6 Westkapelle 2 9 5 (+1)

Grote verschillen

Zoals in de tabel hierboven is te zien, is de leeftijdsopbouw van de Zeeuwse KNRM'er per post erg verschillend. Neeltje Jans heeft de meeste jonge redders. Op die post is de helft van de varende ploeg jonger dan 31 jaar. Ook Breskens heeft een grote groep jongeren in de gelederen. Daar is veertig procent jonger dan 31.

Het is een fysiek zwaar beroep dus je hebt verjonging nodig." Max Willemsen, 22 jaar, opstapper op proef in Breskens

Een van de jonge vrijwilligers van Breskens is de 22-jarige Max Willemsen. Hij is opstapper op proef, wat betekent dat hij nog in het opleidingstraject zit. "Ik wil mensen in nood helpen", legt Willemsen uit. Hij kwam via vrienden bij de KNRM terecht. Willemsen ziet de noodzaak van jonge mensen bij de KNRM: "Het is een fysiek zwaar beroep dus je hebt verjonging nodig." Aan stoppen denkt de jonge redder uit Breskens voorlopig niet: "Ik zie me dit nog wel een paar jaar doen, toch zeker tot ik niet meer kan."

Verjonging

De verjonging van Neeltje Jans en Breskens blijft op andere posten achter. Zo zijn in Veere twee van de in totaal vijftien mensen onder de dertig jaar. In Cadzand zijn dat er drie van de elf-koppige ploeg. De laatste post geeft aan dat het lastig is om de gelederen verder aan te vullen. Cadzand ligt in een hoek van de provincie met weinig achterland om de vrijwilligers uit te halen.

Hoewel een goede leeftijdsverdeling het streven is, benadrukt de KNRM dat ook 30-plussers nodig zijn. Zij blijken juist vaak uitkomst te kunnen bieden in de krappe dagbezettingen van de posten omdat ze vaak in de buurt wonen en werken of bijvoorbeeld een eigen bedrijfje hebben. De uitrukken overdag zijn voor jongeren vaak weer lastiger.

Lees ook: