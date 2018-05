Sint Philipsland wandelt, beweegt en puzzelt

Sint Philipsland is twee wandelroutes rijker. De routes zijn niet alleen om te lopen, maar ook om te bewegen. Bij de officiële opening vanmorgen werkten Thoolse wethouders Harmsen en Hommel zich al in het zweet:

Langs de Beweegroute staan borden waarop oefeningen staan. Bij de interactieve Parelroute kunnen wandelaars aan de hand van opdrachten letters zoeken die een woord vormen. Bij Café 't Durp aan het einde van de route krijgen mensen een parel.

Kinderen van de Koningin Julianaschool en van basisschool De Luyster die bij de opening waren, gingen meteen al aan de slag. Speciaal voor hen is de speeltuin ook opgeknapt.

Aantrekkelijk voor toeristen

Wethouder Frank Hommel van de gemeente Tholen zegt dat de routes helpen bij het streven om Sint Philipsland aantrekkelijker te maken voor toeristen. Hij verwacht dat de korte route de recreanten zal aanspreken, net als de informatie over de omgeving die via de VVV is te krijgen.