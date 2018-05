Advies ICES: Pulsvissen minder slecht dan boomkor

(foto: Omroep Zeeland)

De kans dat vissen gewond raken bij het vangproces is waarschijnlijk lager bij pulskorvisserij, staat in het rapport. Platvissen zoals schol en tong lijden niet door de stroomschokjes. Kabeljauw is wel gevoelig, maar volgens ICES is de kabeljauwsterfte nauwelijks tot niet toegenomen door de pulsvisserij.

Vissterfte afgenomen

De onderzoekers van het ICES merken op dat sinds de eerste experimenten met de pulskorvisserij, in 2009, de vissterfte in de oceanen is afgenomen en de hoeveelheid voedsel voor platvissen is toegenomen. Bij de pulskorvisserij worden wordt er wel relatief minder schol gevangen, maar daar staat tegenover dat de vangsten van tong relatief hoger uitvallen.

Kabeljauw wel beschadigd

De onderzoekers hebben geen bewijzen gevonden dat de pulsvisserij leidt tot meer sterfte onder jonge vis. Ook zou er geen aantoonbare schade zijn aan de ongewervelde diersoorten die op en net boven de zeebodem leven. Een van de weinige vissen die volgens de onderzoekers wel meer beschadigd raken door de pulsvisserij is de kabeljauw, en dan met name de middelgrote. Maar dat heeft 'geen significant effect op de totale sterfte van kabeljauw in de oceanen' volgens het ICES.

In de nieuwe manier van vissen hebben 84 Nederlandse vissers, waaronder 23 Zeeuwen geïnvesteerd. Voor hen was het een zware slag dat het Europese Parlement in januari van dit jaar stemde voor een totaalverbod op pulsvisserij. Dat zou mede komen door een sterke Franse lobby.

Het Nederlandse kabinet heeft steeds laten weten achter de pulsvissers te staan. Minister Carola Schouten heeft hen verzekerd dat ze alles doet om het verbod terug te draaien.

