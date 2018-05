Reimerswaal roept bewoners op foto's wateroverlast te sturen

Wateroverlast in de Albert Schweitzerstraat in Kruiningen (foto: Juliette van de Berge)

Volgens de gemeente is er niets mis met het rioleringsstelsel, maar viel er in korte tijd zo veel neerslag dat de riolering die hoeveelheid niet kon afvoeren. Het gevolg was dat straten blank stonden en het water in woningen stond. De Veiligheidsregio Zeeland kreeg vanuit Reimerswaal gisteravond zeventien meldingen binnen van inwoners over wateroverlast.

De gemeente is een dag na de zware buien bezig met de straten in onder meer Hansweert en Kruiningen te vegen. Ook worden de straatkolken in deze plaatsen opnieuw gecontroleerd.

