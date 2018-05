Einde seizoen voor Hoek-spits Akindayini

Hoek-spits Daniel Akindayini wordt van het veld gedragen (foto: Omroep Zeeland)

Niemand in de buurt

De spits ging na een uur spelen naar de grond toen er niemand bij hem in de buurt was. Na afloop van de wedstrijd vertelde Akindayini tegen zijn ploeggenoten dat het voelde alsof iemand hem hard op zijn enkel trapte. In de kleedkamer was de aanvaller emotioneel. Gisteravond is hij nog naar het ziekenhuis gebracht. Diagnose: een volledig afgescheurde achillespees. Morgen zal Akindayini worden geopereerd.

Akindayini kwam in de winterstop naar Hoek als vervanger van de geblesseerd geraakte spits Niek van Sprundel. Hij doorliep de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur. Vooral in zijn eerste wedstrijden maakte Akindayini indruk in Zeeuws-Vlaanderen. In de eerste zes duels maakte hij in elke wedstrijd een doelpunt. Daarna had hij last van een liesblessure. In de afgelopen wedstrijden keerde hij terug in de opstelling van Hoek, maar was hij niet meer trefzeker.

Nacompetitie

Hoek wist gisteravond wel de eerste wedstrijd van de nacompetitie te winnen. Op sportpark Denoek werd het 1-0 tegen Spijkenisse. Zaterdag is de returnwedstrijd.

