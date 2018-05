Kerkhove na een uurtje klaar op Roland Garros

Lesley Kerkhove uit Zierikzee op Roland Garros (foto: Omroep Zeeland)

Eén uur en drie minuten mocht Kerkhove van de baan in Parijs genieten alvorens haar toernooi op Roland Garros voorbij was. In de eerste set werd verloren met 3-6. In de tweede set ging het beter, maar toch konden Kerkhove en Marozava geen set pakken. De tweede set ging met 4-6 verloren.