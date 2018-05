BLØF nodigt heel Zoutelande uit voor dagje CAS

BLØF geeft een concert (foto: Omroep Zeeland )

In de brief wordt de inwoners de mogelijkheid geboden om een gratis kaart te bestellen voor de zogenoemde Zeeuwse dag van Concert at SEA. Op die donderdag zijn er optredens van Danny Vera, Racoon en BLØF zelf, samen met het Zeeuwse Orkest.

Succes Zoutelande vieren

De band spreekt over een spontane actie die bedoeld is om het succes van de nummer 1-hit 'Zoutelande' te vieren. Het liedje stond tien weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40 en betekende - mede door de samenwerking met Geike Arnaert - de doorbraak in België.

Voor de donderdag van Concert at SEA zijn nog kaarten beschikbaar. De twee andere festivaldagen zijn al uitverkocht.

