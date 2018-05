Zeeuws meisje om op te zitten

Kevin Caboor studeerde in 2011 af aan de designacademie in Eindhoven en begon zijn eigen atelier als Meneer Caboor in Oostburg.

In een garage in het dorp maakt hij eigenzinnige ontwerpen met een Zeeuws tintje, zoals een lamp die is geïnspireerd op de vuurturen van Breskens. Binnenkort verhuist zijn werkplaats en atelier naar een groter pand in het centrum van Oostburg.