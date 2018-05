Winkeliers gemeente Kapelle mogen iedere zondag open

Koopzondag (foto: Omroep Zeeland)

Een voorstel tot verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen vloeide voort uit het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de VVD, de SGP en het CDA. De daarin opgenomen verruiming was beperkt tot winkels in de kern Wemeldinge, waar tot voorheen twaalf koopzondagen per jaar waren.

De oppositiepartijen Gemeentebelang, PvdA en D66 stelden voor om de verruiming uit te breiden tot de hele gemeente en met succes. De VDD sloot zich aan bij het voorstel en dat was voldoende. De fracties van de SGP, het CDA en de ChristenUnie stemden tegen. In de kernen Kapelle, Schore en Biezelinge waren tot voorheen altijd vier koopzondagen.

In april besloot de gemeenteraad van Goes ook al dat winkeliers in de stad iedere zondag open mogen. Tot voorheen mochten winkeliers in Goes acht zondagen per jaar open. Ook in de gemeente Noord-Beveland mogen winkeliers vanaf 1 juni iedere zondag open.

