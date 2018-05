Fietskar gestolen; inzamelingsactie voor wrakkenvisser Matthieu

Matthieu Jobse bij een opgeviste fiets (foto: Omroep Zeeland)

De 30-jarige Matthieu Jobse zoekt minimaal één dag per week de grachten en sloten in zijn woonplaats af op zoek naar fietswrakken. Gewapend met touw en een grote haak. De fietswrakken zijn Matthieu een doorn in het oog; de gemeente Middelburg haalt ze maar één keer per jaar uit het water en dat is veel te weinig, daarom helpt Matthieu een handje.

Opeens weg

Vorige week donderdag werd de fietskar die de Middelburger gebruikt voor het vervoeren van de fietsen gestolen. Aandacht voor de diefstal op de Facebookpagina Wij Zijn De Stad leidde tot verontwaardigde reacties én een inzamelingsactie door Anja Wondergem: "Ik was echt pissig, je blijft toch van elkaars spullen af, zeker van zo'n goede jongen."

Spontane actie

Ze startte enigszins spontaan de inzamelingsactie door een reactie te plaatsen op het Facebook-bericht. "Ik heb inmiddels 130 euro aan contanten gekregen, ook hebben verschillende mensen een bedrag overgemaakt." Inmiddels heeft ze ook een collectebus bij café-restaurant De Babbelaar in Oostkapelle neergezet. "Zo'n fietskar kost ruim vijfhonderd euro, een flink bedrag dus." Ook op de bar van een café in Middelburg (Seventy Seven) is een doos neergezet waar mensen kunnen doneren voor een fietskar voor Matthieu.

Mensen die willen doneren kunnen contact opnemen met Anja Wondergem (06-12083239).

Lees ook: