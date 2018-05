Midden in de polder verkoopt deze boekenwurm bijna dertigduizend boeken

Vandaag verscheen de Atlas voor Gemeenten 2018 en daaruit blijkt dat Zeeland hoog scoort op het gebied van cultuur. We staan na Groningen op de tweede plaats. Het hoogste scoren we van heel Nederland in de categorie letteren. Daarbij is gekeken naar het aantal boekwinkels, bibliotheken en antiekwinkels in verhouding tot het aantal inwoners.

Joel Geldof verkoopt al ruim twintig jaar tweedehands boeken in haar boerderijwinkel de Boekenwurm in de polder bij Wolphaartsdijk. Of dat iets typisch Zeeuws is, durft ze niet te zeggen. Wat volgens haar misschien een rol speelt is dat je er veel ruimte voor moet hebben.

Zijn Zeeuwen geletterd?

De boekverkoopster denkt ook niet dat de Zeeuwen bovengemiddeld geletterd zijn: "Van de Zeeuwen alleen zou ik niet kunnen bestaan." Sinds een aantal jaren verkoopt ze ook via internet en haar boeken gaan veelal naar Amsterdam en soms zelfs naar New York.

Joel Geldof doet niets liever dan boeken verkopen