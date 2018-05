CDA en CU: Rijk moet berging vliegtuigwrakken WO II betalen

In 2016 werd een stukje van het IJsselmeer is drooggelegd voor de berging van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. (foto: ANP/Anton Kappers)

In Nederland moeten in totaal nog 30 tot 35 geallieerde vliegtuigwrakken met vermiste piloten geruimd worden. In onze provincie gaat het om wrakken in Breskens, Eede, Hoek, Krabbendijke en Sint-Maartensdijk. De wrakken liggen voornamelijk in het water of onder de grond. Het bergen van de wrakken is daarom prijzig; twee jaar geleden werd er nog een stukje IJsselmeer drooggelegd voor de berging van een Engelse bommenwerper.

In de huidige situatie krijgen gemeenten volgens CDA en ChristenUnie 70 procent van de gemaakt kosten vergoed. De bedenkers van het plan willen nu dat het Rijk de regie gaat voeren over de berging van de wrakken en de kosten voor zijn rekening neemt. "De Rijksoverheid heeft een verantwoordelijkheid om recht te doen aan hen die onze bevrijding mogelijk hebben gemaakt", aldus CDA'er Harry Van der Molen.

De vliegtuigwrakken in Zeeland: - Breskens, 5 maart 1943, 1 man

- Eede, 19 september 1944, 7 man

- Hoek, 22 juni 1943, 1 man

- Krabbendijke, 12 mei 1944, 7 man

- Sint-Maartensdijk, 2 maart 1943, 1 man

Erezaak

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie noemt de berging van de vliegtuigwrakken met daarin vermiste piloten "een erezaak". "Zij gaven in de Tweede Wereldoorlog hun leven voor onze vrijheid. Nabestaanden willen graag dat vliegtuigwrakken worden opgegraven zodat hun familieleden zelfs als ze ze niet zelf gekend hebben kunnen worden geïdentificeerd en herbegraven."

VVD steunt het initiatief van CDA en ChristenUnie.