'Apen kunnen in Kwadendamme verliefd worden'

De aapjes zijn gekoppeld, uitgehuwelijkt eigenlijk. Cras komt uit Spanje, waar hij waarschijnlijk als huisdier werd gehouden, maar werd achtergelaten bij een dierenkliniek. Stichting AAP redde hem en bracht hem naar Nederland, maar dwergzijde-aapjes kunnen niet alleen leven. En daar kwam Sitra om de hoek: speciaal voor Cras verhuisde ze van een Nederlandse dierentuin naar hun nieuwe onderkomen in Kwadendamme.

Eén van de dwergzijde-aapjes die in Kwadendamme woont (foto: Stichting AAP)

Bij de Tropical Zoo zijn ze apetrots op de nieuwe aanwinst. "Ik hoop dat ze zich hier thuis gaan voelen", aldus hoofd dierverzorging Sander de Klerk. "We hebben het hok aap-proof gemaakt, zodat ze lekker kunnen klimmen en spelen en zich niet hoeven te vervelen."

Kleine dwergzijdeaapjes

Maar in Kwadendamme hopen ze vooral, buiten dat de aapjes het naar hun zin hebben, dat ze zich ook zullen voortplanten. Het nieuwe verblijf moet een echt liefdesnest worden. "Apen kunnen wel verliefd worden, maar niet zoals mensen", legt De Klerk uit. Cras en Sitra hebben inmiddels een paar dates gehad en lijken elkaar in elk geval lief te vinden. "Volgens mij gaat het helemaal goed komen met deze twee en hebben we over een tijdje kleine dwergzijde-aapjes."