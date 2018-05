Belgen blijven meewerken aan veiligheid op de Westerschelde

Lonink en Van Peel verlengen blusconvenant Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Een derde van de kosten neemt het Antwerpse havenbedrijf voor zijn rekening, dat is 225.000 euro per jaar. Met de ondertekening is dat voor de komende vier jaar vastgelegd.

'Goed nabuurschap'

Wettelijk gezien hoeft Antwerpen niet mee te betalen aan de blusboten op de Westerschelde, maar doet dat toch omdat de Westerschelde erg belangrijk is voor Antwerpen. Volgens Van Peel komt deze samenwerking voort uit wat hij noemt: 'goed nabuurschap'.

Ook Lonink ziet deze samenwerking als een win-winsituatie. "De Westerschelde is de levensader van onze regionale economie en als het goed gaat met de Antwerpse haven, gaat het ook goed met de Zeeuwse economie."

Belgische blusboot maakt regenbogen bij demonstratie op de Westerschelde (foto: Marc Van Peel/ Havenbedrijf Antwerpen)

De Antwerpse blusboten zijn volgens Van Peel nog niet vaak in actie gekomen op de Westerschelde. "En dat zou ik graag zo willen houden natuurlijk." Toch is het heel belangrijk dat ze er zijn. "Als er een incident is en je loopt tegen het probleem aan dat je niet het juiste materieel hebt dan is dat natuurlijk geen goede zaak. En dat is ook niet goed voor het imago van de Westerschelde, als het beeld ontstaat dat het hier niet veilig zou zijn."

Niet veel veranderd

Ten opzicht van het oude convenant is er volgens Lonink niet veel veranderd. "Wel hebben we aan de Nederlandse kant ook uitgebreid, met name door de samenwerking met de sleepbedrijven KotugSmit en Multraship. We hebben lang gedacht dat we het wel zelf zouden kunnen, maar deze bedrijven hebben wel heel veel materieel én ervaring in huis. Dat kun je niet zomaar zelf opbouwen, zoiets."

De veiligheidsregio van Lonink heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met deze twee sleepbedrijven. Zij houden drie blusboten permanent beschikbaar voor calamiteiten.

Lonink en Van Peel bij demonstratie van blusboten op Westerschelde

Deze overeenkomst werd in 2010 voor het eerst ondertekend, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De discussie over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder gooide toen roet in het eten. Omdat destijds staatssecretaris Henk Bleker de ontpoldering wilde herroepen, dreigde Van Peel niet te tekenen.

Nu is de samenwerking weer voor vier jaar vastgelegd, en ook voor daarna lijken alle seinen voor verdere samenwerking op groen te staan. Maar Lonink ziet in de toekomst wel nog wat veranderingen aankomen. "Nu betaalt Antwerpen nog evenveel als het havenbedrijf North Sea Port en dat is niet helemaal terecht, het aandeel van North Sea Port zou naar verhouding wat omhoog moeten, maar ik heb er vertrouwen in dat we daar uitkomen."