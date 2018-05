Geen jaarlijkse wandelmarathon in Zeeuws-Vlaanderen

Deelnemers aan de Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen bij de Otheense Kreek (foto: Omroep Zeeland)

De eerste Zeeuws-Vlaamse wandelmarathon werd op 22 april gehouden ter gelegenheid van de tiende editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Aan het evenement deden zo'n 2.000 wandelaars mee die liepen van Terneuzen naar Hulst. Direct na het evenement liet de organisatie weten de deur op een kier te houden voor een jaarlijkse editie.

Leo Kroon, een van de initiatiefnemers van de wandelmarathon, laat in een reactie weten dat naast de grote belasting voor de vrijwilligers ook het financiële risico voor de organisatie te groot is om jaarlijks een wandelmarathon te organiseren. "Daarom is er besloten om de wandelmarathon eens in de drie jaar te houden." De volgende editie vindt plaats in 2021 en dan zal er gelopen worden van Hulst naar Terneuzen.

Bij de eerste editie van de wandelmarathon werden de deelnemers geteisterd door de hitte. De temperatuur liep op tot zo'n 28 graden en bij de EHBO-posten moesten verschillende deelnemers behandeld worden voor verschijnselen van oververhitting.

