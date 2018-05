Gratis overnachting en diner moet mariniers hier helpen wennen

Mariniers op het Vlissingse strand tijdens een oefening in 2013. (foto: Evert-Jan Daniels/ANP)

Dat arrangement omvat twee gratis overnachtingen, een dinervoucher en een 'Ontdek Zeeland-pakket' met tips voor leuke activiteiten in Zeeland. De provincie hoopt dat ze zo Zeeland beter leren kennen en nodigt de mariniers uit om 'alvast te komen wennen in Zeeland'.

Gegevens achterlaten

Duizenden mensen hebben de Grote Korps Mariniers Zeeland Quiz ingevuld en na het invullen van de quiz kon je je gegevens achterlaten. De deelnemende mariniers konden op die manier kans maken op het (ver)wenarrangement. Veertig mariniers hebben dat gedaan.

Met ludieke vragen over Zeeland, wil de provincie de discussie luchtig houden (foto: Omroep Zeeland )

Tot nu toe was nog niet bekend wat die veertig mariniers zouden krijgen. Volgens de provincie is het 'wenarrangement' georganiseerd samen met het VVV Zeeland, Strandpark De Zeeuwse Kust en hotels van Tekust.com.

De quiz was het antwoord van de provincie op de kritiek op de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Die verhuizing staat gepland voor in 2022, maar de mariniers zouden dit niet zien zitten. Met de quiz en de bijbehorende prijs hoopt het dagelijks provinciebestuur een deel van de zorgen en bezwaren van de mariniers weg te nemen.

'Guerrillacampagne'

Het is onderdeel van wat provinciebestuurder Jo-Annes de Bat eerder een 'guerrillacampagne' noemde. Zo stuurt de provincie een Zeeuwse delegatie naar de familiedag voor de mariniers in Doorn. Daar wordt onder meer met behulp van virtual reality getoond hoe mooi onze provincie is.

Het verzet van de mariniers tegen de verhuizing is al langere tijd aan de gang. Veel van hen maken zich zorgen om het thuisfront, dat mee zou moeten verhuizen, omdat ze dan hun sociale netwerk zouden gaan missen. Ook zou de kazerne in Vlissingen minder bieden dan hen eerder was voorgespiegeld. De Zeeuwse politiek vindt dat de gedane afspraken nagekomen moeten worden en dat die kazerne dus gewoon naar Vlissingen moet komen.

