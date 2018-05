Ouders zijn bijgepraat over fusie scholen Terneuzen

Ze werden om de beurten door directeur Steven van Nispen van het ZeldenrustSteelantcollege en directeur Piet de Witte van De Rede bijgepraat over wat er allemaal staat te gebeuren. Zo werd verteld dat er komend schooljaar niets te merken zal zijn van de fusie, maar dat het jaar daarna de samenwerking echt van start gaat. "Tweedejaars vmbo en havo gaan dan echt bij elkaar in de klassen zitten. Maar op welke school is nog niet bekend," vertelde Van Nispen de ouders.

Nieuwe naam school

Ook vertelden de directeuren dat de identiteit van een nieuwe school erg belangrijk is en dat met name de leerlingen zich er erg thuis moeten voelen, wat de meerwaarde is van een school in plaats van twee aparte, maar ook hoe de nieuwe school gaat heten. "Maar dat wordt pas na de schoolvakantie bekend gemaakt, tijdens een feestelijke bijeenkomst," aldus Van Nispen.

Lees ook: